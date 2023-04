Belgien will für 1 Mia. € 23 Gebäude der EU-Kommission in Brüssel übernehmen

Die Kommission will ohnehin bis 2030 etwa die Hälfte ihrer Gebäude in Brüssel verlassen - nicht zuletzt wegen der Zunahme von Arbeiten im Homeoffice - und die übriggebliebenen Büro- und Verwaltungsgebäude im nachhaltigen Sinne umbauen. Öffentlich ausschreiben muss die Kommission die abzustoßenden Immobilien aber nicht, denn dies muss eine europäische Einrichtung in ihrem Gastland nicht machen.

Falls die Übernahme gelingt und Belgien diese Immobilien über die FPIM erwerben kann, wird trotzdem die Privatwirtschaft dabei ihre Rolle spielen. In einer zweiten Phase will die FPIM diese Gebäude gemeinsam mit Projektentwicklern nachhaltig renovieren und vermarkten, um so vielleicht einen Teil der investierten Milliarde wieder einzuspielen. Und möglicherweise wird dann die EU-Kommission zu möglichen neuen Mietern gehören…