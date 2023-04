Belgiens Energieministerin kann sich neue kleine Kernreaktoren vorstellen

Das Thema Kernenergie zur Sicherung der Energieversorgung ist nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein Dauerthema. Einige Parteien arbeiten schon länger daran, die Gesetze zum belgischen Atomausstieg anzupassen, um weiter auf Atomkraft setzen zu können. Jetzt sind die kleinen und innovativen modularen Reaktoren, kurz SMR genannt, im Gespräch.

Gegen die Idee, solche Reaktoren zur Energiegewinnung vielleicht schon ab 2040 zu nutzen, versperrt sich auch nicht Belgiens grüne Energie- und Umweltministerin Tinne Van der Staeten von den flämischen Grünen Groen. Auf Regierungsebene wird dieses Thema allerdings stetig vertagt und damit kommt es auch (noch) nicht vor das Parlament.

Van der Straeten will einen eigenen Gesetzesvorschlag für ein klimaneutrales Energiesystem vorlegen, in dem auch Raum für die SMR-Reaktoren sein kann. Die Liberalen und die flämischen Christdemokraten der CD&V können sich vorstellen, dass auch die ältesten Kernreaktoren in Belgien, Doel 1 und 2 sowie Tihange 1 über 2025 hinaus am Netz bleiben könnten, doch ab dann ist laut Atomausstiegsgesetz Schluss für diese Meiler.

In den Plänen Van der Straetens ist auf jeden Fall keine Rede von einer Laufzeitverlängerung der rund 40 Jahre alten Meiler. Ihre Idee ist ein Einsatz von modularen SMR-Meilern, die keinen hochradioaktiven Strahlenabfall produzieren.