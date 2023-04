Belgiens Regierung einigt sich nach langen Beratungen auf ein Haushaltsabkommen

Die Haushaltskontrolle der wichtigsten Minister der belgischen Bundesregierung hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrere intensive Gespräche in Anspruch genommen. Doch zu Einigung kam man zunächst nicht, denn die unterschiedlichen Auffassungen, wo und wie man sparen könne und müsse oder ob überhaupt Sparmaßnahmen angesagt seien, waren zu groß. Seit gestern Abend allerdings lief der Endspurt und nach einer langen Verhandlungsnacht kam endlich weißer Rauch aus dem Amtssitz des Premiers, knapp vor der Deadline, die am Freitag ausgelaufen wäre.

Bis zuletzt lag der Streitpunkt bei der Summe von 1,8 Mio. €, die De Croo vorgesehen hatte, um das Haushaltsloch aller Regierungen zusammen (Bund, Länder und Regionen) von aktuell 27 Mia. € zu verringern. Dazu wollte der liberale Regierungschef auf die letzte Stufe der Anhebung der Mindestrente verzichten, die für Arbeitslose und für Personen mit Ersatzeinkommen vorgesehen war. Das allerdings stieß vor allem bei den sozialistischen und den grünen Koalitionspartnern auf Widerstand, was die Verhandlungen lange blockierte.