Für jeden der 128 zu verkaufenden Delhaize-Märkte mindestens ein Übernahme-Kandidat

Dabei würde es drei unterschiedliche Profile geben: Mitarbeiter von Filialen (41 %), heutige Filialleiter oder Geschäftsführer (44 %) und mögliche neue Franchisenehmer (15 %). Letztere umschreibt das Delhaize-Management als „echte Unternehmer, die eine Passion für Delhaize haben sowie für deren Mitarbeiter und Kunden.“ In dem Schreiben an die Mitarbeiter heißt es weiter, dass die Gruppe den Übernahmekandidaten „ihre vollständige Unterstützung bietet, damit der Übergang sicher vollzogen werden kann.“

Delhaize sieht Zeiträume für die Vorbereitung und die tatsächliche Übernahme von 6 bis 12 Wochen vor, je nach Profil des Franchisenehmers. Die Warenhausgruppe sieht auch mögliche Weiter- und Ausbildungen vor, z.B. im technischen oder im IT-Bereich. Allerdings werden im Zuge dessen Arbeitsplätze in der Verwaltung der Gruppe wegfallen. 280 Beschäftigte am Hauptsitz von Delhaize in Zellik in Flämisch-Brabant bei Brüssel werden ihren Job verlieren, während 72 neue Stellen mit neuen Anforderungen geschaffen werden.