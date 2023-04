Will Tura (82), der "Kaiser des flämischen Schlagers", möchte nicht mehr auftreten

"Die Zweifel, ob ich mich auf der Bühne noch zu 100 % ausleben kann, haben mich davon überzeugt, diese schwierige Entscheidung zu treffen", so Will Tura gegenüber Het Laatste Nieuws. Ganz aufhören möchte er aber noch nicht, denn er will weiter Musik machen.

2022 hatte er noch eine ausgedehnte Konzertreihe quer durch Flandern absolviert, doch jetzt sei es genug, so Will Tura nicht ohne Wehmut: "Ich habe mehr als 10.000 mal live auftreten können und dürfen. Das Gefühl bei einem Livekonzert ist durch nichts zu ersetzen. Doch jetzt ist es genug gewesen. Es ist jetzt an Arthur Blanckaert, um vollauf das Leben zu genießen."

Will Tura hat gut 100 Hits geschrieben und gesungen und mit seinem Abtreten von der Bühne geht nach Ansicht von Fans und Musikjournalisten ein Zeitalter zu Ende. Unser Video (unten) zeigt einen Überraschungsauftritt von Will Tura in Brüssel anlässlich des flämischen Feiertages am 11. Juli 2022. Dabei sang er einen seiner Klassiker "Hoop doet leven", "Hoffnung lässt leben".