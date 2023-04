120. Geburtstag von Georges Simenon: Lüttich feiert seinen Krimiautoren

Georges Simenon ist der am meisten gelesene, am meisten verfilmte und der am häufigsten Übersetzte französischsprachige Autor des 20. Jahrhunderts. Simenon (13. Februar 1903 in Lüttich - 4. September 1989 in Lausanne), kam vor 120 Jahren in Lüttich zur Welt und diese Stadt feiert ihren Sohn dementsprechend. Nach dem „Simenon-Frühling“ Mitte März gehen die Feierlichkeiten mit insgesamt zwei Ausstellungen weiter und auch auf touristischer Ebene gibt es in der „Feurigen Stadt“ einiges Neues zu Georges Simenon.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)