Antwerpens Bürgermeister De Wever Ziel der am Montag festgenommenen Terrorverdächtigen

In kürzester Zeit radikalisiert

Die Verdächtigen, von denen sich die meisten sehr schnell radikalisiert hatten, planten nicht nur Anschläge auf Polizeireviere, sondern möglicherweise auch einen Mordanschlag auf Bart De Wever. Die strenge Handhabung der Vorschriften zur religiösen und weltanschaulichen Neutralität durch die Stadt Antwerpen, die besagt, dass Bedienstete der Stadtverwaltung, die direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit haben, kein Kopftuch tragen dürfen, wird von einigen Zeitungen als Grund dafür genannt, dass De Wever "zur Zielscheibe" wurde. Dies wird jedoch weder vom Bundesjustizminister noch von den Justizbehörden bestätigt.

Die Justizbehörden haben jedoch bestätigt, dass die in Antwerpen festgenommenen Verdächtigen geplant haben sollen, Bürgermeister De Wever zu töten. Der Sprecher der Bundesjustizbehörde, Eric Van der Sypt, bestätigte gegenüber VRT NWS, dass "der Name von Herrn De Wever in der Tat in der Antwerpener Ermittlung aufgetaucht ist. Es ist jedoch nicht so, dass bereits ein Datum und eine Uhrzeit für einen Anschlag feststanden".

Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne (Flämische Liberale) sagte gegenüber VRT NWS: "Wir haben viel aus den Anschlägen von 2016 gelernt: Viele Informationen werden jetzt geteilt und potenzielle Verdächtige werden in den sozialen Medien genau verfolgt."

"Die aktuelle Regierung hat unsere Sicherheitsdienste gestärkt. Wir verdoppeln zum Beispiel die Zahl der Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes. Sie sind sehr aktiv bei der Überwachung der Aktivitäten von Verdächtigen im Internet. Wenn es irgendeinen Hinweis darauf gibt, dass sie gewalttätig werden könnten, wenn sie zum Beispiel Waffen gekauft haben, werden sofort Maßnahmen ergriffen", so Van Quickenborne.

Ein Sprecher von Bart De Wever erklärte gegenüber VRT NWS: "Dies ist eine Angelegenheit der Justizbehörden, die wir nicht kommentieren können".