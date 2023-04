Das Kunst- und Kulturzentrum Z33 in Hasselt widmet sich dem Thema Wasser

Diese Ausstellung geht von Thema Wasser als Quelle für Geschichten über Schöpfung und Zerstörung und von Leben und Tod aus und schaut sich das als Wasser als Brunnen für Kultur an. Flüsse sind schon immer eine Quelle für Geschichte und Geschichten. In „River of Rebirth“ geht es eigentlich um strömendes Wasser als Symbol für Unendlichkeit aber auch für Vergänglichkeit.

In jüngster Zeit werden wir auch hier in Belgien immer öfter mit der Kraft und der Unberechenbarkeit des Wassers konfrontiert, denn Wasser lässt sich nur bedingt bezwingen. Die Ausstellung lässt den Betrachter bei dem Gedanken innehalten, dass Wasser schon vor dem Menschen da war und dass es noch da sein wird, wenn der Mensch längst ausgestorben ist. Dies, so die Ausstellungsmacher, sollte und bescheiden werden lassen.

