Die Antwerpener Universität enthüllt "echte" Farben in einem Vermeer-Gemälde

In „Die Malkunst“ sieht man den Maler Vermeer mit dem Rücken, wie er sein Modell Clio malt, die griechische Muse der Geschichte. Dieses Meisterwerk von Johannes Vermeer ist im Kunsthistorischen Museum in Wien zuhause und es ist eines der wenigen Werke, die derzeit nicht in der großen Ausstellung zu dessen Werk im Rijksmuseum in Amsterdam zu sehen ist.

