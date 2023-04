"Redercentrale" und EU-Hilfe: Die Folgen des Brexit für die belgischen Fischer und die Fischerei im Wandel

Die „Redercentrale“ in Ostende fördert als Produzentenverband mehrere Projekte auch mit Hilfe von verschiedenen europäischen Finanzierungsquellen. Noch in diesem Frühjahr wird der neue Europäische Fonds für Maritime Angelegenheiten, Fischerei und Aquakultur (EFMZV-FIVA) starten. Daneben laufen jetzt auch EU-finanzierte Projekte an, mit denen die Folgen des Brexit konkret für die hiesige Fischerei abgefedert werden sollen. Hier greift die „Brexit Adjustment Reserve“, kurz BAR.