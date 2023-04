VIDEO: Fußballer „fliegt“ mit seinem PKW in Sporthalle

Das belgische Institut für Verkehrssicherheit Vias stellt fest, dass junge Profifußballspieler häufiger als der durchschnittliche Bürger wegen Verkehrsunfällen vor dem Richter stehen. "Junge Fußballspieler sollten keine teuren und schnellen Autos bekommen", rät Stef Willems von Vias. "Das sind Männer, die viel Geld und Freizeit haben, oft einen teuren Sportwagen, ohne besondere Auflagen".

Vias-Sprecher Stef Willems ist der Meinung, dass die Vereine ihren Spielern auch beibringen sollten, wie sie sich im Straßenverkehr zu verhalten haben, und ihnen kleinere, weniger sportliche Autos geben sollten. "Alles, was sie zum Trainieren brauchen, ist eine Sporttasche, die auch in ein kleines Auto passt. Die Art des spektakulären Unfalls in Flémalle schadet dem Image aller Fußballvereine".

"Der Verein wartet weitere Details zu den genauen Umständen des Unfalls ab, bevor er reagiert", erklärte OH Leuven in einer Pressemitteilung. "Glücklicherweise ist keine weitere Person in den Unfall verwickelt." Der Leuvener Verein wünscht seinem Spieler eine schnelle Genesung.

Am Donnerstagabend fuhr das Auto von Sofian Kiyine mit hoher Geschwindigkeit auf dem Quai du Halage in Richtung Flémalle, als es in den Kreisverkehr auf Höhe der Rue du Passage d'eau krachte. Das Fahrzeug hob daraufhin vom Boden ab und krachte in die obere Fassade der Sporthalle Louis Melin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug durch das Gebäude geschleudert und kam auf der Seite liegend in der Mitte der Halle zum Stillstand. Der Schaden ist sehr groß.

Die Louis-Melin-Halle ist eine kommunale Einrichtung, in der Mini-Fußball-, Basketball- und Gymnastikvereine untergebracht sind, die die Halle nun nicht mehr nutzen können. Zum Zeitpunkt des Aufpralls waren junge Basketballspielerinnen gerade dabei, ihr Training zu beginnen. Ihr Trainer Loïc Gachertz, der von VRT NWS befragt wurde, hält es für ein Wunder, dass keine von ihnen schwer verletzt wurde. Ein Mädchen hatte eine leichte Schnittwunde am Fuß, die von einem Glassplitter verursacht wurde.

Es scheint auch, dass eine Gruppe von Kindern gerade die Halle in Richtung Umkleidekabinen verlassen hatte, als das Auto wie eine Bombe durch die Wand der Mehrzwecksporthalle einschlug.