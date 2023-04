Was macht die Flandernrundfahrt so einzigartig?

Bescheidenheit sieht anders aus, doch bei der „Ronde“ brechen alle Grenzen. Schon über eine Woche zuvor sind in der gesamten Region in den westflämischen Ardennen und im Rest der Provinz alle Hotelzimmer und Ferienwohnungen ausgebucht (Tags zuvor findet ja auch das Jedermann-Rennen mit 16 bis 18.000 Teilnehmern statt) und seit Gent-Wevelgem am Wochenende davor wurden auch bereits zahllose Wohnmobile entlang der Strecke strategisch platziert.

Vorbereitungen und Werbung

Die Behörden in der Provinz Westflandern gehen davon aus, dass am Sonntag über 1 Million Zuschauer entlang des Parcours des Radrennens stehen. Die Polizei und die flämische Nahverkehrsgesellschaft bereiten in intensiver Arbeit den Transport der Zuschauer zum Rennen und wieder nach Hause bzw. zu den Parkplätzen ihrer Autos vor. Vor allem konzentrieren sich die Vorbereitungen auf die Stellen, an denen die meisten Fans erwartet werden, also in Oudenaarde, in der Gegend um Kluisbergen und in und um Ronse.

