500.000 m² Bürofläche der belgischen Bundesbehörden stehen trotz hoher Mietkosten leer

Rund eine halbe Million Quadratmeter Bürofläche in Gebäuden, die den belgischen Bundesbehörden gehören oder von ihnen angemietet sind, stehen derzeit leer. 887 Gebäude, fast alle in Brüssel, werden von der Bundesregierung genutzt, um Ministerien und föderale öffentliche Dienste unterzubringen. Aber bei weitem nicht alle Räume in diesen Gebäuden werden genutzt.