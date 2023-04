E-Scooter: Leih-Tretroller in der flämischen Uni-Stadt Leuven endgültig verboten

Während die Pariser am Sonntag in einer beispiellosen Volksbefragung mit fast 90% der Stimmen eine klare Absage an die Nutzung von elektrischen Leih-Tretrollern in der französischen Hauptstadt erteilten, gab die Universitätsstadt Leuven (Löwen, Flämisch-Brabant) am Montag ihre Entscheidung bekannt, diese Art von Elektromobilität endgültig und ausnahmslos zu verbieten. Die Stadtverwaltung lehnt bereits seit Jahren die Genehmigungsanträge von Verleihfirmen für solche E-Scooter ab, hatte aber bislang noch kein definitives Verbot erlassen. "Heute denke ich, dass ich sagen kann, dass die Entscheidung endgültig ist", sagte der zuständige Stadtrat für Mobilität, David Dessers (Groen - Grüne), im Gespräch mit Radio 2 (VRT).