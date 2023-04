Flämische Energieregulierungsbehörde verhängt hohe Geldstrafe gegen Netzbetreiber Fluvius

Um den Kunden eine korrekte Rechnung ausstellen zu können, muss ein Energieversorger nicht nur wissen, wie viel Energie sie verbraucht haben, sondern auch wann. Die Preise für Gas und Strom schwanken von Monat zu Monat, und oft ist Energie in den Wintermonaten am teuersten, wenn mehr davon verbraucht wird.

Wenn ein Kunde beispielsweise in einem Wintermonat weniger verbraucht, weil er in wärmeren Gefilden Urlaub macht, sollte er weniger zahlen. Da Fluvius jedoch nicht in der Lage ist, jeden Monat aktuelle Verbrauchsdaten zu liefern, wird ein theoretisches Modell verwendet, das darauf beruht, wie viel Energie die Menschen im Allgemeinen zu einer bestimmten Jahreszeit benötigen.

In dem oben genannten Beispiel wird einer Person, die den Winter (teilweise) in Spanien verbringt, teure "Winter"-Energie in Rechnung gestellt, die sie eigentlich nicht verbraucht hat.