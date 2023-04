Hunderte ausländischer Jugendlicher auf Warteliste der Aufnahmeklassen für Neuankömmlinge

Wartelisten

Am akutesten ist die Situation in der Provinz Antwerpen. In Turnhout stehen etwa 30 Jugendliche auf der Warteliste, in Mechelen sind es 73. In Antwerpen warten derzeit 320 Jugendliche auf einen Platz in einer OKAN-Klasse. In Antwerpen wurde ein Projekt ins Leben gerufen, das etwa 70 von ihnen helfen soll. Sie haben die Möglichkeit, ihre Zeit bei verschiedenen Jugendorganisationen zu verbringen. Das ist jedoch nicht mit dem Schulbesuch gleichzusetzen.

Auch in Leuven, wo zwischen 15 und 20 Jugendliche auf einen Platz warten, gibt es ein ähnliches Projekt. In Brüssel, wo 55 Jugendliche auf der Warteliste stehen, arbeiten die Schulen mit Schulen in nahegelegenen Gemeinden in Flämisch-Brabant zusammen, um einen Platz für diejenigen auf der Warteliste zu finden.

Noch nie zuvor waren so viele junge Menschen als OKAN-Schüler in der Sekundarstufe eingeschrieben. Im letzten Monat waren es 8454, was einem Anstieg von 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.