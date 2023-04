In Belgien sollen ab 2027 Strichcodes generell durch QR-Codes ersetzt werden

Heute vor 50 Jahren, am 3. April 1973, tauchten zum ersten Mal Strichcodes auf Produkten auf. Sie ersetzten nach und nach die Preisschilder und die Aufkleber, an die sich die älteren Leser erinnern werden, die früher auf den meisten Produkten klebten, die wir in unserem Supermarkt oder Lebensmittelgeschäft kauften. In weniger als 4 Jahren wird der Barcode durch QR-Codes ersetzt werden.