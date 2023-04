OH Leuven suspendiert Spieler, der mit Sportwagen in Sporthalle flog, vom Spielbetrieb

Wie durch ein Wunder wurde niemand, der sich in der Sporthalle befand, verletzt. Eine Gruppe von Mädchen hatte gerade ihr Basketballtraining beendet und befand sich zum Glück schon in den Umkleidekabinen, als das Fahrzeug des Fußballers in der Sporthalle landete. Sofian Kiyine kam mit ein paar Knochenbrüchen davon und wird heute aus dem Krankenhaus entlassen.

In einer Erklärung von OH Leuven heißt es: "In Anbetracht der Umstände des Unfalls ist der Gesundheitszustand von Kiyine relativ gut. Er wird das Krankenhaus heute verlassen können". Der Verein hat jedoch beschlossen, Sofian Kiyine auf unbestimmte Zeit von seinen Aufgaben zu entbinden.

"Der Verein hat diese Entscheidung getroffen, damit die Ermittlungen in Ruhe fortgesetzt werden können". Die Lütticher Justiz untersucht derzeit den Unfall vom Donnerstagabend.