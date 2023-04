Bald möglich: Mit dem Segelschiff zwischen Ostende und Ramsgate hin und zurück reisen

Ab Mai wird es wieder eine direkte Fährverbindung zwischen den Häfen der flämischen Küstenstadt Ostende und Ramsgate (im Südosten Englands) geben. Die Reederei Fair Ferry (Foto) bietet an, die Überfahrt mit Passagieren an Bord eines ... Segelschiffs zu organisieren. An Bord werden etwa 24 Passagiere Platz finden. Bisher handelt es sich nur um einen Testlauf der niederländischen Schifffahrtsgesellschaft. Es ist genau zehn Jahre her, dass die Fährverbindung zwischen Ostende und Ramsgate geschlossen wurde.