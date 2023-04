Erste erfolgreiche Mikrochirurgie mit Roboterarm an der Uniklinik UZ Brussel durchgeführt

Am Brüsseler Universitätsklinikum UZ Brussel wurde eine erste "Supermikrochirurgie" mit einem Roboterarm erfolgreich durchgeführt, wie das Krankenhaus am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung bekannt gab. Die Einrichtung ist nun das erste Krankenhaus in den Benelux-Ländern, das Mikrochirurgie mithilfe eines Roboters praktiziert.