Flanderns neuer Radverkehrsplan: Bis 2040 sollen mehr als 30% der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden

Der vorherige Radverkehrsplan der flämischen Regierung stammt aus dem Jahr 2016. Lydia Peeters zufolge ist dieser "hoffnungslos veraltet", vor allem wegen des Erfolgs des Speed-Pedelecs und der Lastenfahrräder. Aber auch, weil heutzutage viel mehr Bürger mit dem Fahrrad unterwegs sind.

Lydia Peeters ist der Ansicht, dass es noch einen erheblichen Wachstumsspielraum gibt. Im Jahr 2020 wurden 14,19% aller Wege in Flandern mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das erklärte Ziel ist es, bis 2040 30 % zu erreichen. Um dies zu ermöglichen, muss die Nutzung des Fahrrads sicherer gemacht werden. Derzeit sind Radfahrer im Straßenverkehr immer noch sehr gefährdet. Die Zahl der Todesfälle von Radfahrern in Flandern steigt sogar an: von 67 Opfern im Jahr 2021 auf 73 Todesfälle im Jahr 2022. Und die Zahl der Unfälle, bei denen Radfahrer verletzt werden, ist um fast 14% gestiegen.

Der Plan schlägt auch die Einführung einer "Kindernorm" vor, um die Sicherheit zu erhöhen. Das bedeutet, dass ein achtjähriges Kind selbstständig mit dem Fahrrad zur Schule oder in die Freizeit fahren können muss. Konkret will Lydia Peeters bis 2040 jeglichen motorisierten Verkehr in der Nähe von Schulen, aber auch in der Nähe von Kultur-, Sport- und Jugendzentren verbieten und jedes Jahr mindestens 125 gefährliche Kreuzungen in Angriff nehmen.