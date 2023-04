VIDEO: Keine automatische  Passkontrolle und lange Warteschlangen am Brüsseler Flughafen 

Am Flughafen Brüssel in Zaventem kam es heute Morgen zu Problemen bei der Grenzkontrolle für Reisende, die den Schengen-Raum verlassen wollten. Die automatischen Grenzschleusen waren in diesem Terminal defekt. Infolgedessen musste die Passkontrolle manuell durchgeführt werden, was zu langen Warteschlangen führte. Einige Flüge hatten Verspätung, und verschiedene Passagiere verpassten aufgrund der Probleme ihre Flüge.