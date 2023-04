Nachtfrost: Obstbauern setzen Wärmekanone und Feuerkörbe ein, um Ernte zu schützen

Auf dem Grundstück des Obstbauern Kris Franssens aus Alken zeigte das Thermometer vergangene Nacht -2 Grad an. "Das konnte für die Pflaumenbäume, die jetzt in voller Blüte stehen, schon fatal sein. Wenn diese Blüten erfrieren, haben wir keine Pflaumen mehr".

Kris Franssens ging kein Risiko ein und als ihn der Nachtfrostalarm vergangene Nacht um 4:30 Uhr weckte, schaltete er die Wärmekanone ein und machte sich auf den Weg. "Ich schaltete die Wärmekanone (Foto unten) und zündete zusätzliche Feuerkörbe an. Alle Thermometer, die an den Bäumen hingen, zeigten an, dass die Temperaturen knapp über und knapp unter dem Gefrierpunkt lagen. Wir haben also bis 7 Uhr morgens so weitergemacht, dann wurde es wärmer und konnten wir aufhören ".