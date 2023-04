Belgienweit Halbierung der gemeldeten Zeckenbisse im Jahr 2022

Im vergangenen Jahr wurden 4.918 Zeckenbisse bei Menschen gemeldet, 2021 waren es 9.935. Diese Meldungen betrafen hauptsächlich Flandern (60,5%) und vor allem die Provinz Antwerpen (25%). In Wallonien waren sie weniger zahlreich (38,2%) und in Brüssel eher selten (1,3%). Betrachtet man jedoch die Anzahl der Zeckenbisse pro 100.000 Einwohner, so liegt Wallonien (103) vor Flandern (73).

In der überwiegenden Mehrheit der Fälle (79%) wurde nur ein Biss pro Person gemeldet, während 12% zwei Bisse und 9% drei oder mehr Bisse meldeten.

Hier die Karte der gemeldeten Zeckenbisse nach Provinzen im Jahr 2022: