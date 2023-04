Donnerstag ist wieder der Regenschirm angesagt. Osterwochenende wird aber sonnig und mild

Am heutigen Mittwoch bleibt es sonnig. Im weiteren Tagesverlauf gibt es viel Sonnenschein, wobei sich von Westen her allmählich mehr hohe Wolkenschleier bilden. Das Thermometer klettert auf Werte zwischen 7 Grad in Hochbelgien und 11 Grad in der Westhälfte des Landes. Der Wind weht schwach.

Heute Abend nimmt die Bewölkung jedoch zu und von Westen her kann es leicht regnen. Die Minima schwanken zwischen -4 Grad in den Ardennen und +5 oder +6 Grad an der Küste.

Am Donnerstag ist es wolkig mit regelmäßigen Schauern, und der Wind nimmt zu. Am Freitag ist von allem etwas dabei: Sonne, Wolken, Schauer und gelegentlich ein Gewitter.

Ab dem Wochenende wird es dann allmählich sonniger und auch milder. Wir bekommen ein paar Grad mehr (um die 13 Grad) und es bleibt meist trocken. Am Montag wird es noch milder mit Temperaturen bis zu 15 Grad, aber ab dann ziehen wieder Wolken auf.