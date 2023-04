Flämischer MP kritisiert "Ramadan-freundliches" Label einiger Brüsseler Kultureinrichtungen

Zu den Maßnahmen, die einen Veranstaltungsort "Ramada-freundlich" machen, gehört die vorherige Ankündigung von Gewalt, Nacktheit oder Musik, die in einer Aufführung vorkommen könnten. Spielstätten wie die Beursschouwburg und das Kaaitheater werden vom flämischen Kulturministerium subventioniert. In der Mittwochsausgabe der Tageszeitung 'Het Laatste Nieuws' wird berichtet, dass Jan Jambon (N-VA, flämische Nationalisten, Foto, )der flämische Ministerpräsident, der auch Kulturminister in der flämischen Regierung ist, , die "Ramadan-freundliche" Initiative kritisiert.

In einem Brief, den Jambon an flämische Kulturzentren schickte, schrieb er: "Eine solche religiöse Einmischung in die kulturelle und künstlerische Praxis erscheint mir sehr problematisch." Der Kulturminister befürchtet, dass die Initiative zu einer Art Selbstzensur unter den Kulturschaffenden führen könnte.

„Dabei sollte Kultur doch dazu da sein, zu begeistern, herauszufordern und zu überraschen. Meiner Meinung nach zeigt dies auch eine etwas paternalistische Sichtweise", so Jambon. Er befürchtet, dass das Etikett "Ramadan-freundlich" trotz der guten Absichten, die dahinter stecken, zu mehr Vorurteilen und gegenseitigem Misstrauen führen wird.