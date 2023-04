Vater des OHL-Fußballers, der mit dem Auto in eine Sporthalle flog, reagiert in der Presse

Zum ersten Mal hat der Vater von Sofian Kiyine, dem 25-jährigen OH Leuven-Spieler, der letzte Woche mit seinem Auto in eine Sporthalle in Flémalle bei Lüttich gelandet ist, auf den Unfall reagiert. "Psychologisch ist er sehr angeschlagen. Er weint bei dem Gedanken, dass er Kinder verletzt oder getötet haben könnte", sagte er der französischsprachigen Zeitung "La dernière heure".