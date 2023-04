Verhöre im Terrorprozess: Mohamed Abrini bezeichnet Prozess als großes Theater

Der 38-jährige ruandische Verdächtige Herve Bayingana Muhirwa bestritt seinerseits, irgendetwas mit den Anschlägen zu tun zu haben: "Ich trage keine Verantwortung für diese Vorfälle, Frau Vorsitzende", sagte er.

Bayingana Muhirwa wurde in Ruanda geboren, wo sein Vater getötet wurde und seine Mutter mit ihren Kindern während des dortigen Völkermords im Jahr 1993 floh. Dieser Völkermord sei ein echtes Trauma in seiner Kindheit gewesen, erklärte er. Bei dem kleinsten unerwarteten Geräusch geriet er in Panik. "Aber das habe ich jetzt hinter mir gelassen", sagte er.

Nach ihrer Ankunft in unserem Land lebte die Familie in Molenbeek, wo er Najim Laachraoui und Bilal El Makhoukhi kennenlernte, die später nach Syrien ausreisen sollten. Bayingana Muhirwa war inzwischen selbst zum Islam konvertiert und soll sich dabei zunehmend radikalisiert haben. Er wird verdächtigt, den anderen Verdächtigen Unterschlupf gewährt und sie befördert zu haben. Seine DNA wurde auch in einem der Verstecke gefunden, obwohl er bestreitet, jemals dort gewesen zu sein.

Gerichtspräsidentin Massart zeigte sich bei ihrer Vernehmung überrascht, dass jemand wie Hervé Bayingana Muhirwa auf der Anklagebank saß. "Das ist in der Tat bemerkenswert", sagte sein Anwalt Hervé Leurquin. "Mein Mandant ist als Christ geboren, hat humanitäre Arbeit geleistet und hat kein Vorstrafenregister. Er fühlt sich moralisch verantwortlich für das, was passiert ist. In den Tagen vor dem 22. März traf er andere Beschuldigte und gewährte ihnen Unterschlupf, ohne zu wissen, was passieren würde. Er fühlt sich also in gewisser Weise verantwortlich, aber er ist nicht für die Anschläge verantwortlich". Bayingana Muhirwa räumte ein, dass die Aussagen der Opfer in den letzten Wochen ihn an den Völkermord in Ruanda erinnerten.