Zwei weitere Opfer des größten Grubenunglücks (1956) in der belgischen Geschichte identifiziert

Am 8. August 1956 kommt es in der Kohlengrube Bois du Cazier in Marcinelle, südlich von Charleroi, zu einer Katastrophe. Es bricht ein Feuer aus, dem 262 Menschen zum Opfer fallen. Die Hälfte von ihnen sind italienische Gastarbeiter. Es ist das größte Grubenunglück in der belgischen Geschichte. Es gab nur 13 Überlebende, und die Männer, die die Leichen bergen mussten, sprachen von "Tutti cadaveri", "alle tot".

Bei etwa einem Dutzend der Opfer waren keine Angehörigen in der Nähe, die sie hätten identifizieren können. Sie wurden schnell beerdigt, weil sie in einem so schlechten Zustand waren. Am 65. Jahrestag der Katastrophe wurden diese anonymen Opfer exhumiert.

Es war Michele Cicora, der Sohn eines der Opfer, der nach drei Jahren des Drängens die Exhumierung und Identifizierung in die Wege leitete. Er war kaum vier Jahre alt, als sein 48-jähriger Vater Francesco getötet wurde.

Jetzt, zwei Jahre später, ist es gelungen, zwei der anonymen Leichen mit Hilfe von DNA-Tests offiziell zu identifizieren. In den anderen Fällen war die Identifizierung nicht eindeutig, schlossen die DNA-Proben eine Identifizierung sogar aus oder es gab keine DNA von Familienmitgliedern, mit der sie verglichen werden konnten.

Zum Leidwesen des Initiators Michele Cicora war sein Vater keiner der beiden identifizierten Bergleute. Die Familien des belgischen Bergmanns Oscar Pellegrims und seines italienischen Kollegen Dante Di Quillo erhielten jedoch die Nachricht, dass ihr Verwandter offiziell identifiziert worden war. Inzwischen wurde die Genehmigung für eine weitere Ausgrabung beantragt, um möglicherweise weitere Bergleute zu identifizieren.