Fronten verhärten sich: Sozialistische Gewerkschaft reicht Klage gegen Geschäftsleitung von Delhaize ein

Die Setca (sozialistische Gewerkschaft der Angestellten, Techniker und Führungskräfte) reicht im Sozialkonflikt zwischen der Gewerkschaft und der Geschäftsleitung der Warenhauskette Delhaize Klage bei der Arbeitsaufsichtsbehörde in Brüssel ein. Begründung: Die Geschäftsleitung verstoße gegen das Renault-Gesetz und die Pflicht zur Anhörung und Unterrichtung der Arbeitnehmer. Die Klage richtet sich gegen die juristische Person - den Arbeitgeber (Delhaize) - und drei Mitglieder der Geschäftsleitung, so Setca in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung.