Klimawandel – Deutlich mehr exotische Muscheln an Flanderns Stränden

Die globale Erwärmung zum Teil mitverantwortlich

"Früher dachte man, dass es an unserer Küste eigentlich zu kalt sei, aber inzwischen ist die durchschnittliche Wassertemperatur gestiegen, und wir sehen, dass sich exotische Muscheln wie die Manilamuschel hier gut entwickeln", so Kerckhof.

Die Einbeziehung der Niederlande und Frankreichs in die Zählung bedeutet, dass mittlerweile auf einem 400 km langen Strandabschnitt die Muschelschalen analysiert werden können. Insgesamt wurden 85.000 Muscheln gezählt. An der flämischen Küste wurde die Ostseemuschel am häufigsten gefunden, gefolgt von der Herzmuschel, der Miesmuschel und der Atlantischen Schwertmuschel (Foto unten).

Jedes Jahr werden zwischen 50 und 70 Arten von Muscheln gefunden. 15 % dieser Arten stammen von anderen Kontinenten. Jan Seys vom Flämischen Maritimen Institut erklärt, mehrere Arten ausländischer Muscheln könnten sich inzwischen problemlos an unsere Gefilde anpassen. „Die Zählung wird zeigen, wie leicht sie sich inzwischen vermehren".

"Manchmal werden exotische Muscheln absichtlich eingeführt, aber es kann auch sein, dass sie zufällig hierher gelangt sind. Larven und Muscheleier gelangen oft mit dem Wasser internationaler Schiffe hierher. Einige gedeihen hier. Das merkt man bei den atlantischen Schwertmuscheln. Sie kamen in den achtziger Jahren nach Europa, und ihre Zahl hat seitdem zugenommen".