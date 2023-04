Korruption im EP: Kronzeuge Antonio Panzeri darf das Gefängnis verlassen

Der ehemalige italienische Europaabgeordnete wurde am 10. Dezember 2022 wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung als Anführer, wegen Geldwäsche und Korruption angeklagt. Panzeri gilt als eine der Hauptfiguren in dem großen Korruptionsskandal, der das Europäische Parlament erschüttert.

Der Politiker saß fast vier Monaten hinter Gittern und bekommt jetzt eine elektronische Fußfessel.

Unterdessen gehen die Ermittlungen zur Korruption im Europäischen Parlament weiter. Panzeri hat eine Kronzeugenvereinbarung unterschrieben und wichtige Aussagen gemacht.