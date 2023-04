Krise bei der Aufnahme von Asylbewerbern verschärft sich erneut

Willekens glaubt, dass viele Asylbewerber von sich aus eine Unterkunft bei Freunden oder Verwandten suchen. Andere kommen in besetzten Häusern unter. Einige Asylbewerber werden in andere Länder weiterziehen.

Asylbewerber suchen in Brüssel, aber auch in Antwerpen und Gent nach Hilfe. Laut Kathleen Torfs von der Hilfsorganisation Gent Samen Solidair gibt es in Gent etwa 200 Asylbewerber ohne Dach über dem Kopf. "Sie schlafen auf der Straße, in besetzten Häusern oder bei Freunden. Unsere Organisation steht wie viele andere in der Zivilgesellschaft unter einem enormen Druck. Die Kosten für medizinische Hilfe und die Verteilung von Lebensmitteln schießen in die Höhe."