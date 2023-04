Kunstmuseum Den Haag widmet flämischen Expressionisten der Goldenen Zwanziger eine Ausstellung

Das Kunstmuseum Den Haag zeigt in dem schönen Art-Deco-Gebäude von Berlage mehr als 100 Werke flämischer Expressionisten. Während Jazz von Django Reinhardt erklingt, entdeckt man eine Sommerszene nach der nächsten: Drei Pfarrer am Wasser, ein Café mit Kartenspielern oder ein Blick in eine Kaschemme. Wir sehen Flandern in den 1920er Jahren, vor einem Jahrhundert also.

Neben ihren düsteren Tönen und schweren Themen schufen die flämischen Expressionisten auch Kunst über die heiteren Seiten des Lebens. Kurator Thijs de Raedt: "Es sind diese heiteren Themen, die wir in dieser Ausstellung mit Werken vor allem von Gustave De Smet, Frits Van den Berghe und Edgard Tytgat in den Vordergrund stellen". Constant Permeke, der Künstler, den wir nur mit gekrümmten Rücken und Händen wie Kohlenschaufeln kennen, ist nur mit wenigen Werken vertreten.