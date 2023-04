Staats- und Regierungschefs der Nordsee-Küstenländer treffen sich in Ostende

Die Anrainerländer wollen ihre Anstrengungen bündeln, um das Energie- und Industriepotenzial der Nordsee bestmöglich zu nutzen und das Meer bis 2050 zum größten Kraftwerk Europas zu machen.

Der Bürgermeister von Ostende, Bart Tommelein (flämische Liberale, Open VLD), sagt, dass alle Nordseeanrainer Windkraftwerke bauen: "Mit der Zeit werden sie alle miteinander verbunden sein und dafür sorgen, dass die Nordsee eine wichtige Rolle als Energielieferant spielt."

Der Bürgermeister ist stolz, dass eine Veranstaltung, die normalerweise in Brüssel stattfindet, vor Ort organisiert wird. Der Nordsee-Gipfel am 24. April erfordert viele Vorbereitungen.

"Es werden strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Polizei hat bereits zahlreiche Sitzungen abgehalten. Informationen über die Sicherheitsmaßnahmen werden nächste Woche bekannt gegeben", sagte Tommelein auch.

Der Gipfel findet an vier Orten statt: am Flughafen Ostende-Brügge, am Fort Napoleon, im Erholungspark Duin & Zee und im Hafenhaus.