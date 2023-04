Terrorismusprozess in Brüssel: Abrini ging weg, als er Frauen und Kinder auf dem Flughafen sah

Am 22. März 2016 wachen die Terroristen früh in ihrer Wohnung in der Max Roosstraat in Schaarbeek (Brüssel) auf. Gegen halb sieben rufen sie ein Taxi, das sie zum Flughafen bringen soll. "Es musste ein großes Taxi sein, um die drei Taschen mit Sprengstoff zu transportieren", sagt Mohamed Abrini. Der "Mann mit dem Hut" sagt auch, er wisse inzwischen, dass er sich am Flughafen nicht in die Luft sprengen werde.

"Die Leute denken, dass alles ruhig war vor dem Anschlag, aber es ging alles sehr schnell. Der ursprüngliche Plan war, einen Anschlag in Paris zu verüben. Aber als Salah Abdeslam und Sofien Ayari am 18. März verhaftet wurden, musste es schnell gehen. Ich wusste bereits, dass ich mich nicht an einem Anschlag in Paris beteiligen wollte, und ich wusste auch am Morgen des 22. März, dass ich mich nicht in die Luft sprengen würde.