Vor sechs Jahren eingeweihter "Bierzug" zwischen Jupille und Ninove ist nie gefahren

Der vor sechs Jahren mit großem Pomp eingeweihte Zug zwischen der Brauerei AB Inbev in Jupille bei Lüttich und dem Vertriebszentrum von Delhaize in Ninoove in Ostflandern ist nie verwirklicht worden. Der “Bierzug” sollte jährlich 5.000 Lastkraftwagen aus dem Verkehr ziehen. Das Projekt habe sich als nicht durchführbar erwiesen, so die Warenhauskette Delhaize.