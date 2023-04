Belgischer Journalist gerät in der Ukraine unter Artilleriebeschuss: "Alles wurde schwarz"

Seit mehreren Monaten ist Bachmut Schauplatz schwerer Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen. Das Gebiet ist eine so genannte "Rote Zone" für Journalisten, was bedeutet, dass sie normalerweise nicht in das Gebiet gelassen werden. Arnaud De Decker, der sich seit einiger Zeit in der Ukraine aufhält, verfügt jedoch über gute Kontakte sowohl zur örtlichen Bevölkerung als auch zur ukrainischen Armee.

Gegenüber VRT NWS erklärte er: "Diese Woche haben mich Spezialeinheiten der 92. Division der ukrainischen Armee an die Front gebracht. Wir fuhren in einem gepanzerten Fahrzeug zu den Schützengräben, die 1,5 km von den russischen Stellungen entfernt sind.“

Der Journalist und ein 25-jähriger ukrainischer Soldat gingen etwas dichter an die Front heran. In den Ruinen eines Gebäudes etwa 500 Meter von den Russen entfernt suchten sie Deckung. "Man konnte hören, wie die Kugeln herumflogen". Aber das war noch nicht alles, denn während er den Soldaten interviewte, gerieten beide unter Beschuss der russischen Artillerie.