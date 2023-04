Der Grundwasserpegel hat sich deutlich verbessert, aber es gibt noch keinen Grund zum Jubeln

Wie ist dies nun zu bewerten?

Bernard De Potter von der Flämischen Umweltagentur (VMM) bezeichnet die Situation als ganz normal für diese Jahreszeit, wenn wir sie mit den vergangenen Jahren vergleichen. "Aber was bedeutet das für die nähere Zukunft? Eigentlich nichts", unterstreicht er. Das hat natürlich mit der Unberechenbarkeit des Wetters zu tun, das in letzter Zeit für viel Wirbel gesorgt hat. "Während eines sehr trockenen Sommers können die Wasserressourcen wieder schwinden, und dann kann es durchaus sein, dass wir am Ende des Sommers doch mit einem Wassermangel konfrontiert werden", sagt der Hydrologe Patrick Willems (KU Leuven).

In der Zwischenzeit ist es sehr wichtig, dass der Boden so weit wie möglich durchlässig gemacht wird. Auf diese Weise kann der Niederschlag leichter in den Boden eindringen. Viele Gemeinden und Bürger ergreifen zu diesem Zweck Initiativen, und es gibt sogar Meisterschaften zwischen Gemeinden. Dennoch hat die gesamte versiegelte Fläche in Flandern in den letzten Jahren weiter zugenommen.

Insgesamt sind hier 15,4 Prozent der Gesamtfläche überdacht oder betoniert. Dies betrifft vor allem Gebäude, Straßen und Parkplätze. Im Jahr 2012 wurde diese Fläche noch auf 14,3 Prozent geschätzt, im Jahr 2015 auf 14,9 Prozent, teilte Statistik Flandern letztes Jahr mit.