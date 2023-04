Rückkehr des Wolfes kostet flämische Regierung seit 2018 schon fast 2,8 Millionen Euro

Im Jahr 2018 findet der Wolf nach fast 100 Jahren Abwesenheit seinen Weg über Deutschland nach Flandern und versteckt sich auf dem Militärgelände von Houthalen-Helchteren in Limburg. Mit Erfolg, denn bereits Ende letzten Jahres lebte dort ein Rudel von 13 Wölfen. Diese Wölfe zeigen sich nun immer öfters. In selbst gedrehten Videos laufen sie an Häusern und in Gärten vorbei oder überqueren vorsichtig die Straße. Das sorgt regelmäßig für einzigartige Bilder.

Wölfe sind in Europa geschützte Tiere. Sie haben das Recht, sich dort niederzulassen, wo sie wollen. Behörden sind seitdem verpflichtet, Bürgern zu helfen, sich so gut wie möglich vor dem Wolf zu schützen.