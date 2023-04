VIDEO - Schloss de Groote in Houthulst brennt vollständig aus

Kurz vor 4 Uhr morgens ging bei der Feuerwehr ein Anruf ein, weil das Schloss de Groote an der Eugène de Grootelaan in Houthulst in Flammen stand. Das Gebäude steht seit Jahren leer und ist zudem von Wald umgeben. "Die Zufahrtswege sind durch den jahrelangen Leerstand zugewachsen, und es war schwierig für uns, zu dem Gebäude vorzudringen", sagte Kristof Louagie von der Feuerwehr.

"Als wir ankamen, stand das Schloss bereits komplett in Flammen. Wir konnten nicht in das Gebäude eindringen, weil alle Zwischenböden aus Holz sind und bereits einstürzten. Die einzige Möglichkeit war, das Schloss kontrolliert ausbrennen zu lassen und dafür zu sorgen, dass das Feuer nicht auf den umliegenden Wald übergreift."