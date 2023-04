Wartezeiten für Neuwagen haben sich in Belgien nach dem Ende der Coronakrise deutlich verkürzt

Wer momentan in Belgien ein neues Auto kaufen möchte, muss weniger lange darauf warten als zu Zeiten der Corona-Pandemie. Damals stiegen die Wartezeiten stark an, was vor allem auf Produktionsverzögerungen zurückzuführen war: Bestimmte Bauteile wie Computerchips waren monatelang nur mit langen Wartezeiten lieferbar.