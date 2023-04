Zoll am Brüsseler Flughafen beschlagnahmt drei XTC-Osterhasen

Es war Pol Meuleneire, ein Veteran des Zolls, der den entscheidenden Hinweis gab. Er drückte seinen Handscanner - ein Raman-Spektroskop, das Substanzen anhand ihres chemischen Fingerabdrucks identifizieren kann - gegen die Unterseite eines Hasen (Fotos). Der Bildschirm zeigte die Meldung "Achtung, MDMA" an.

Letzte Woche wurden am Brüsseler Flughafen mehrere andere illegale Produkte entdeckt. Eine Schachtel mit Mahlzeiten der Marke "Peppa Pig" sah auf den ersten Blick normal aus, aber die Verpackung war zu schwer, um nur aus Pappe und Plastik zu bestehen. Sie war mit Ketamin gefüllt, einem Anästhetikum, das als Freizeitdroge verwendet wird. Diese Substanz ist einer der am häufigsten entdeckten illegalen Exportartikel im Postzentrum des Flughafens.

Belgien gilt als Tor nach Europa für in Lateinamerika hergestelltes Kokain und ist auch zu einem Drehkreuz für synthetische Drogen geworden, die in Europa hergestellt und per Post in die ganze Welt verschickt werden. "Im Jahr 2022 haben wir am Flughafen fast sechs Tonnen Drogen beschlagnahmt", erklärte Florence Angelici noch. Ketamin, MDMA und Methamphetamin werden in Alltagsgegenständen oder in Behältern versteckt, die als Vitaminpräparate etikettiert sind, und dann von gewöhnlichen Postämtern aus abgeschickt werden.