Auto fährt in Zeitarbeitsbüro im Stadtzentrum von Ypern, Fassade völlig zerstört

Gegen Mittag fuhr ein Auto durch die Fassade eines Zeitarbeitsbüro in einer Einkaufsstraße in Ypern. Der Fahrer fuhr mit voller Geschwindigkeit in das Büro an der Kreuzung der Tempelstraat mit der Vooruitgangstraat und der Studentenstraat. "Zum Glück arbeitete dort heute niemand, denn das Auto landete fast vollständig im Inneren des Raumes, in dem die Schreibtische stehen", berichtet Dirk Vandekerckhove, Leiter der Feuerwehr.

Über dem Büro befinden sich Wohnungen, aber nach Angaben der Feuerwehr besteht keine Einsturzgefahr, und die Bewohner können weiterhin dort wohnen bleiben. Der Fahrer wurde leicht verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Westhoek war vor Ort, um die Trümmer zu beseitigen, die Fassade zu stützen und das Loch vorläufig zu schließen.