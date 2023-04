Betrunkener Mann stiehlt Pferd am Strand von Koksijde und verletzt Kleinkind

Der Unfall ereignete sich am Ostersonntag gegen 17.20 Uhr am Strand von Sint-André in Koksijde. Mehrere Passanten sahen den Mann aus Geraardsbergen, wie er betrunken mit seinem Fahrrad auf dem Deich fuhr und Leute belästigte. Als der Mann einen Spaziergänger mit einem Pferd in der Hand sah, ließ er sein Fahrrad zurück und sprang auf das Pferd. Er galoppierte auf den Strand und stieß dabei ein vierjähriges Kind aus Antwerpen nieder.

Die Polizei und ein Krankenwagen wurden zum Tatort gerufen. "Das Kind erwies sich als leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", so die Polizei der Westküste gegenüber Reportern. "Der betreffende Mann war unkooperativ und wurde von unseren Beamten überwältigt. Sein Führerschein wurde ihm für 15 Tage entzogen." Das Kind war sehr traumatisiert und konnte glücklicherweise das Krankenhaus schnell wieder verlassen.