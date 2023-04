Fahrräder, Mopeds und Autos mit Weihwasser eingesegnet in Beringen

Die Segnung findet nach der Eucharistiefeier am Ostermontag statt. Tervant ist einer von mehreren Orten in Flandern, an denen diese Art von Fahrzeug-Segnung durchgeführt wird.

Pater Geert Croes im Interview mit VRT NWS: "Es hat Tradition, und in den letzten Jahren haben wir es hier in Tervant immer am Ostermontag gemacht. Das Wasser, das wir für die Taufen verwenden, wird zu Ostern geweiht, und wir verwenden etwas von diesem Wasser, um auch die Fahrzeuge damit zu segnen. Im Frühling sind die Menschen mehr unterwegs, und so ist es eine gute Zeit, um Fahrzeuge zu segnen".

Pater Croes fügte hinzu: "Die Absicht der Segnung ist, dass Gott mit uns ist, wenn wir auf den Straßen unterwegs sind. Er soll uns nahe sein und uns beschützen".

Es gibt viele Gründe dafür, ein Fahrzeug segnen zu lassen. Eine Frau erzählte VRT NWS, dass ihre Tochter bald ihre Fahrprüfung ablegen wird und die Segnung des Autos ihr Seelenfrieden verschafft. Andere sagten, sie täten dies aus Tradition oder weil sie glaubten, dass es ihnen Glück bringe.