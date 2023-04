Festnahme, nachdem Mann absichtlich sein Auto in Brüsseler Polizeiwache rammt

Ein 35-jähriger Autofahrer ist festgenommen worden, nachdem er am Sonntag mit seinem Auto in eine Polizeistation im Brüsseler Stadtteil Laken gerast war. Der Verdächtige fuhr am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrzeug in die Polizeistation an der Houba De Strooperlaan in Laken.