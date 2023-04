Gedenkfeier am Karsamstag: Erinnerung an Obdachlose, die auf Antwerpens Straßen gestorben sind

Am Samstag fand auf dem Hendrik Conscienceplein in Antwerpen eine Zeremonie zum Gedenken an die 46 Obdachlosen statt, die in den letzten drei Jahren auf den Straßen der Stadt gestorben sind. Der Organisator der Gedenkveranstaltung Jan Wouters, sagte im Interview mit VRT NWS: "Wir haben diesen Moment des Gedenkens für diejenigen organisiert, die gestorben sind, weil sie auf der Straße leben mussten. Wir haben gemeinsam mit den Obdachlosen ein Gedenkkunstwerk geschaffen".