Hotels an Flanderns Küste verzeichneten am Osterwochenende 10% weniger Übernachtungen

Die Hotels an der flämischen Küste verbuchten während des vergangenen Osterwochenendes 10% weniger Übernachtungen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies geht aus den Zahlen hervor, die am Montag vom westflämischen Fremdenverkehrsamt Westtoer veröffentlicht wurden. Mit 300.000 Tagestouristen empfing die belgische Küste aber fast so viele Besucher wie im Jahr 2022.