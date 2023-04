Leuven: Internationale und flämische Volkstänzer zu Gast während des Osterfolklorefestivals

Internationale Volkstanzgruppen sorgen am langen Osterwochenende für Unterhaltung in Leuven, und das sowohl unter freiem Himmel auf dem berühmten Rathausplatz als auch in der Sporthalle De Rijschool. " Es sind vier Volkstanzgruppen aus dem Ausland dabei, die den internationalen Tanz in unserer Stadt präsentieren, aber auch einige Gruppen aus Leuven, die flämische Volkstänze aufführen", sagt Organisator Paul De Belder.